Basisplaats voor Kjell Scherpen bij debuutwedstrijd in Jong Oranje

Kjell Schepren maakt morgenavond zijn basisdebuut in Jong Oranje in het oefenduel tegen Jong Mexico in het stadion van De Graafschap in Doetinchem. De Drentse doelman krijgt van bondscoach Erwin van de Looi de voorkeur boven Jan Hoekstra (FC Groningen) en Mike van de Meulenhof (PSV).

Het is opvallend dat Scherpen in de basis start, omdat de Drentse doelman voor het eerst deel uitmaakt van de selectie van Jong Oranje.Scherpen kwam wel eerder uit voor een ander nationaal jeugdelftal. De Emmenaar die volgend seizoen voor Ajax speelt, kwam in totaal zeven keer uit voor Nederland onder 19 waarmee hij twee maanden geleden het EK misliep.Jong Oranje speelde twee keer eerder tegen Jong Mexico. In 1978 won Jong Oranje met 1–0 en in 1997 eindigde het duel in een doelpuntloos gelijkspel. Beide wedstrijden werden gespeeld op het Festival International des Espoirs, dat jaarlijks in en rond Toulon plaatsvindt.Scherpen krijgt dus een basisplaats tegen Jong Mexico. Verder is nog niets bekend over de opstelling. Van der Looi kan in ieder geval kiezen uit de volgende spelers:Dani de Wit - AjaxPerr Schuurs - AjaxNoa Lang - AjaxJustin Kluivert - AS RomaCalvin Stengs - AZTeun Koopmeiners - AZOwen Wijndal - AZRick van Drongelen - Hamburger SVKjell Scherpen - FC EmmenLudovit Reis - FC GroningenDeyovaisio Zeefuik - FC GroningenJan Hoekstra - FC GroningenKaj Sierhuis - FC GroningenJustin Hoogma - FC St. PauliFerdi Kadioglu - FenerbahçeTyrell Malacia - FeyenoordCody Gakpo - PSVDonyell Malen - PSVMike van de Meulenhof - PSVSherel Floranus - sc HeerenveenMitchell van Bergen - sc Heerenveen