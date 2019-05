Ministerie bevestigt dood Ewold Horn bij ontsnappingspoging op Filipijnen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat Horn is omgekomen, maar zegt de toedracht nog uit te zoeken. In een reactie zegt minister Stef Blok: "Ik ben geschokt door deze verschrikkelijke afloop en leef zeer met de familie van Ewold mee. Ik heb ook al contact met de familie gehad. Ik ga mijn Filipijnse collega om verdere opheldering vragen."Horn zou hebben geprobeerd te vluchten toen het Filipijnse leger een aanval uitvoerde op het kamp waar hij vastzat, in de stad Patikul in de afgelegen zuidelijke provincie Sulu. Een van zijn bewakers heeft hem daarop gedood, aldus het Filipijnse leger. Zijn lichaam werd gevonden na afloop van het anderhalf uur durende vuurgevecht.Horn was in 2012 samen met een Zwitser op vogelsafari op de Filipijnen. Ze waren op zoek naar een speciale vogel op een Filipijns eilandje bij Borneo. De Zwitser wist eind 2014 te ontsnappen toen het leger het kamp waar de twee werden vastgehouden aanviel. Horn was toen te zwak om ook weg te komen.Lange tijd was er onduidelijkheid over zijn toestand. Afgelopen januari meldde een vrijgelaten medegevangene dat Horn nog in leven was en in 'relatief goede gezondheid' verkeerde. De familie putte hoop uit die schaarse tekenen van leven.Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet jarenlang niets los over de pogingen om Horn vrij te krijgen. Formeel voert de Nederlandse overheid geen onderhandelingen met terroristen over bijvoorbeeld losgeld. Dit om te voorkomen dat meer Nederlanders gegijzeld worden."Maar het feit dat hij daar meer dan zeven jaar heeft gezeten, wijst erop dat ze in ieder geval genoeg contact hebben gehouden om hem in leven te houden", zegt correspondent Michel Maas tegen NOS Radio 1.De ouders van Horn hadden een natuurmuseum bij het Drouwenerzand. Zijn dochter uit Emmen vroeg twee jaar geleden om meer aandacht voor de situatie van haar vader.