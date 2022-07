Omgekeerde vlaggen op eigendommen Hoogeveen moeten morgen weg

De omgekeerde Nederlandse vlag - dus met de kleur blauw boven - is een van de symbolen van de boerenacties. Boze boeren willen daarmee hun onvrede laten zien over het stikstofbeleid van het kabinet. Hoewel er sympathie voor is, schiet de omgekeerde vlag anderen in het verkeerde keelgat. Bijvoorbeeld bij militairen.