Boeken inleveren en vliegende kinderen: de schoolvakantie is (bijna) begonnen

Boeken inleveren, de klas opruimen en gedag zeggen tegen de juf of meester. De zomervakantie moet in Drenthe officieel nog beginnen, maar voor veel basisschoolkinderen en middelbare scholieren zit het schooljaar er al op. De leerlingen van groep 8 van basisschool de Holtenhoek in Vries werden vandaag letterlijk de school uitgegooid.

"We leggen een grote gymmat bij de deur neer en de ouders van de leerlingen gooien dan hun kinderen de school uit", vertelt directeur Marlies Bisschop. "Natuurlijk onder luid applaus van de juffen, meesters, leerlingen, ouders, opa's en oma's."

Vossenjacht en bingo

Voor de andere leerlingen was het vandaag ook feest. Er was een vossenjacht, er stond een springkussen op het schoolplein, er was een bingo georganiseerd en de bovenbouw ging lasergamen.

Charlotte uit groep 6 heeft vooral heel veel zin in haar vakantie. "Het duurt lekker lang. Ik ga bij mijn opa en oma logeren en ik ga nog twee weken op vakantie naar Zuid-Frankrijk." Volgens haar was het schoolreisje het afgelopen jaar het leukst. "We zijn naar attractiepark Slagharen geweest, met alle vriendinnen bij elkaar. En dan zelf bepalen waar je heen gaat, zonder juf of meester."