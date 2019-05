Inwoners van Drenthe vliegen het minst van alle provincies

Drenthe is daarmee over 2018 de Nederlandse provincie waar het minst wordt gevlogen. Dit blijkt uit een enquête-onderzoek van Kieskompas onder 5.200 personen, in opdracht van LocalFocus.Met die uitkomst voegen veel Drenten de daad bij het woord. Verreweg de meeste inwoners van onze provincie vinden namelijk dat er minder gevlogen moet worden om het milieu te sparen. Bijna acht op de tien Drenten is het met deze stelling eens.In de andere provincies denkt meer dan de helft van de inwoners daar ook zo over, maar toch lopen de resultaten per regio uiteen. Bijna de helft van de Nederlanders vliegt nog altijd minstens één keer per jaar en 11,5 procent zelfs minimaal drie keer per jaar.