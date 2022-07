Watertoren Assen over een jaar klaar als luxe overnachtingsplek

De watertoren aan de Troelstralaan werd in 1960 in opdracht van de gemeente gebouwd als drinkwatervoorziening. De toren is 34 meter hoog en heeft 154 traptreden. Het waterreservoir had een capaciteit van 550 kubieke meter en kwam in 1970 in handen van de WMD. In 2007 is de watertoren nog gerenoveerd. Toen zijn het voegwerk en betonwerk gerepareerd en het dak vernieuwd. En nu volgt dus aan de binnenkant een ingrijpende metamorfose.