Tekort aan planten bij telers

"De 'plantenplannen' moeten soms worden aangepast, maar eigenlijk komt het altijd wel weer goed" zegt hovenier De Weerd uit Dwingeloo."Je ziet dat er in de crisis werd bezuinigd en dat de economie nu weer aantrekt." Dit beeld bevestigt teler Van der Linden uit Hoogeveen. "We bedienen ruim 800 hoveniers in Nederland en Duitsland en we zien alles eruit gaan."De planten en bloemen worden meer verkocht nu er meer geld is voor het opfleuren van de tuinen. Het aanleggen van tuinen is door de krapte ook een stuk duurder geworden.Volgens de teler wordt er in de sector niet veel meer verdiend dan een paar jaar geleden. "We krijgen meer geld binnen, maar we maken ook meer kosten. Wij moeten nu zakendoen met bedrijven die verder weg zitten dus dat betekent meer transportkosten. Ook zijn we druk met het vinden van de juiste voorraden en dat kost ook een hoop tijd."