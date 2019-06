Johan Derksen: Rookverbod op festivals is modieus geneuzel

Johan Lubbers van het Hello Festival -zelf verstokt roker- staat er neutraal in. "Wij zullen niet zelf het initiatief nemen om roken op het Hello Festival te verbieden. We volgen wat dat betreft de wetgeving. Ik denk dat er op termijn wel een rookverbod gaat komen. In tenten mag nu al niet meer worden gerookt. Daar zien we als organisatie ook sterk op toe."Clean Air Nederland wil dus verder gaan dan het verbieden van roken in tenten. Volgens de vereniging is juist bij opeengepakte mensenmassa's roken extreem schadelijk. De vereniging wil dat gemeenten alleen nog een vergunning verlenen aan festivals waar een rookverbod geldt.Volgens Sander ten Bosch van het TT Festival is zo'n verbod niet te handhaven in Assen. "We zijn een gratis openluchtfestival en hebben geen toegangscontrole. Dus dat wordt erg lastig. Bovendien hebben we nog wel andere problemen die eerst aangepakt moeten worden. Bijvoorbeeld jongeren en alcoholgebruik, laten we dat eerst proberen te tackelen."Wesly Struik van het Festival Alles Kids in Drenthe vindt zo'n rookverbod ook niet realistisch. "Ons festival speelt zich af op de hele stadsvloer in Emmen. Je kunt moeilijk het hele centrum rookvrij laten verklaren. Als ons festival binnen een omheinde omgeving gehouden zou worden, zou ik absoluut voor zo'n verbod zijn.""Modieus geneuzel en betutteling", noemt sigarenliefhebber Johan Derksen van het Bluesfestival in Grolloo het idee van vereniging Clean Air. "Moet je dan ook tegen de bussen die langs Grolloo rijden, zeggen dat het niet meer mag? Die stoten ook schadelijke stoffen uit. Onzin!"