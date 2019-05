Van ontvoering tot dodelijke ontsnappingspoging, Ewold Horn werd 7 jaar gegijzeld

In februari 2012 wordt bekend dat de toen 52-jarige Horn is ontvoerd door de extremistische groep. Hij is met een Zwitser en twee Filipijnse gidsen op een boot bij het eilandje Tawi Tawi op zoek naar de sulu-neushoornvogel, een met uitsterven bedreigd dier.Behalve Horn worden ook de Zwitser en een gids ontvoerd. De andere gids weet te ontkomen en waarschuwt de politie. In het gebied waar vogelaar Horn was, worden vaker toeristen ontvoerd voor losgeld.De Zwitser die tegelijk met Horn werd gevangengenomen ontsnapt in december 2012. Hij greep de machete van een bewaker, stak hem in zijn nek en rende weg. Horn was te ziek en te zwak om met hem mee te gaan.Ewold Horn wordt jarenlang gevangen gehouden op het eiland Jolo. In augustus 2015 doet het Filipijnse leger een poging om de vogelaar te bevrijden.Volgens toenmalig minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft Nederland nauw contact met de Filipijnse autoriteiten: "Het is een heel tragisch geval van iemand die al een hele tijd ontvoerd is en waar we veel pogingen doen om hem vrij te krijgen", zei Koenders destijds over de bevrijdingsactie.Zeker vijftien terroristen komen om bij de actie, maar voor Horn mag het niet baten. De informatie van het Filipijnse leger lijkt niet te kloppen, en Ewold is niet in het kampement waar de bevrijdingsactie uitgevoerd is. Horn zou op een ander eiland in de buurt worden vastgehouden.Terreurorganisatie Abu Sayyaf zou ook twee Maleisiërs en een Zuid-Koreaan vasthouden. Twee ontvoerde militairen van de Filipijnse kustwacht dreigen te worden onthoofd. Ze ontsnappen aan de islamitische terreurgroep als het leger het kamp van de ontvoerders bestormt. Volgens Filipijnse media rennen ze bijna twee kilometer naar een dorp in de buurt.Abu Sayyaf strijdt voor een eigen staat in het islamitische zuiden van de overwegend katholieke Filipijnen. Het steunt zowel al-Qaeda als Islamitische Staat.Vijf jaar na de ontvoering van Ewold Horn doet zijn dochter, de Emmense Zippora Horn, haar verhaal in. "Er moet íets gebeuren. Het voelt alsof ik met mijn rug tegen de muur sta. De media opzoeken is een van de weinige dingen die ik voor mijn vader kan doen", zegt ze in februari 2017 tegen de krant.Ondanks dat Horn een van de weinige Nederlanders in handen van een islamitische terreurbeweging is, wordt er maar weinig over hem geschreven. Zijn dochter wil meer schot in de zaak hebben: "Op advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is de familie stil gebleven, want ontvoerders kunnen een gegijzelde belangrijker gaan vinden door mediaberichten", vertelt ze aan de krant.Dat haar vader nog leeft, weet de Emmense in 2017 nog zeker: "In december hebben we bericht gekregen dat hij gezien was in de jungle." Horn wil haar vader zo snel mogelijk vrij krijgen, maar dat ligt niet zo simpel. "Ik weet niet eens of er nu een eis ligt voor zijn vrijlating. Dat maakt zijn ontvoering zo uniek: het is mij niet duidelijk wat Abu Sayyaf wil in ruil voor de vrijheid van mijn vader."Het ministerie van Buitenlandse Zaken is in ieder geval duidelijk in deze zaak: ze betalen niet als de terreurorganisatie losgeld eist. Dit om te voorkomen dat meer Nederlanders gegijzeld worden in de toekomst.Begin 2019 is er nieuwe hoop op de vrijlating van Ewold Horn. Het Filipijnse leger zou in onderhandeling zijn met de terroristen. De lokale groep ontvoerders opereert op en rond het zuidelijke eiland Sulu. Die groep heeft rond de jaarwisseling een ander slachtoffer vrijgelaten."Hij heeft verklaard dat hij in dezelfde groep zat als de Nederlander en nog vier slachtoffers", vertelt Roel Pareno, een lokale journalist die de strijd tegen ontvoerders in het gebied al jaren volgt. "Hij zei dat Horn nog steeds in relatief goede gezondheid verkeert."Welke onderhandelingen het Filipijnse leger ook voerde met de terroristen, voor Ewold Horn komt de hulp te laat. Hij zou hebben geprobeerd te vluchten toen het Filipijnse leger een aanval uitvoerde op het kamp waar hij vastzat, in de stad Patikul in de afgelegen zuidelijke provincie Sulu.Een van zijn bewakers heeft hem daarop gedood, zegt het Filipijnse leger. Zijn lichaam is gevonden na afloop van het anderhalf uur durende vuurgevecht.