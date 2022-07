Eis: 2 jaar cel en verplichte behandeling voor stalker uit Meppel

De feiten zouden zijn gebeurd in Meppel, tussen november 2020 en januari van dit jaar. Het slachtoffer was 14 jaar en de verdachte bijna twintig jaar ouder toen ze een relatie kregen. Het meisje bevond zich in die periode in een kwetsbare periode in haar leven. Ze bleef regelmatig bij de man thuis slapen en hadden met wederzijds goedvinden ook seks met elkaar. Toch heeft de man zich in de ogen van het Openbaar Ministerie (OM) schuldig gemaakt aan ontucht, omdat het meisje minderjarig was.