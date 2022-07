Honderdtal trekkers verzameld bij aanmeldcentrum Ter Apel

Een honderdtal trekkers heeft zich vanmiddag verzameld bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. De boeren melden zich in Ter Apel omdat ze zich "niet meer welkom voelen", aldus een woordvoerder.

De boeren hadden zich eerder op de dag verzameld op het erf bij een boer in het dorp Bourtagne, ook in de gemeente Westerwolde. Vervolgens is de groep per trekker naar Ter Apel gegaan. Het is niet de bedoeling dat de boeren het terrein van het aanmeldcentrum op gaan. Ze staan geparkeerd in de berm van een weg die langs het aanmeldcentrum loopt.