Café De Kansel in Meppel wint rechtszaak, coronaboete mag de prullenbak in

Café De Kansel in Meppel hoeft de coronaboete die het bedrijf kreeg opgelegd, niet te betalen. Dat heeft de rechter besloten. In september 2020 kreeg De Kansel van de gemeente Meppel een dwangsom opgelegd van 10.000 euro. Daarmee was het de eerste coronaboete van Drenthe. Na bijna twee jaar kwam het verlossende woord van de rechter dat de boete niet betaald hoeft te worden.

"Op een symbolische moment gaan we de boete verscheuren", lacht Van Oosten na uitspraak van de rechter. "Nee grapje. Maar dit is wel een papiertje om in te lijsten. Ik moet heel eerlijk zeggen dat we vooral blij zijn hoe het gelopen is en dat het kwartje de goede kant op valt. We kunnen nu eindelijk verder. De last is van de schouders af."

De uitbater was wel zenuwachtig voor de zitting. "Het was mijn eerste keer dat ik in de rechtbank moest zijn, best wel een bijzonder moment. Maar al tijdens de zitting merkten we dat het de goede kant op leek te gaan. We gingen met opgelucht gevoel de rechtszaal uit. We hoeven niets te betalen en dat is heel fijn voor ons", vertelt Van Oosten.

Eerste boete van Drenthe

In september 2020 kreeg De Kansel als eerste bedrijf in Drenthe een coronaboete. Handhavers van de gemeente oordeelden dat het café zich niet aan de coronaregels hield. Toen dat zeven weken later nog een keer het geval was, kreeg het café een boete van 10.000 euro.

"Het was toen voor iedereen lastig. Voor ons, voor de gemeente en handhaving", zegt Van Oosten. "Wat zijn de regels en waarop wordt gehandhaafd? In Meppel werd streng gecontroleerd, terwijl je natuurlijk niet mensen met een touwtje aan de stoel kunt vastbinden. Men zag dat we ons best deden om mensen te laten zitten, maar het was volgens de gemeente niet voldoende."

Uitspraak bestuderen

De rechter stelt nu vast dat het aannemelijk is dat De Kansel voldoende heeft gedaan om de regels te handhaven. De gemeente Meppel verwijst voor een reactie op de uitspraak naar de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Daar wordt voorlopig nog geen stelling genomen. "Wij gaan de uitspraak nu bestuderen. Daarvoor hebben we de kans nog niet gehad, omdat hier veel verschillende mensen bij betrokken zijn en waarvan sommigen op vakantie zijn."

Of de VRD in hoger beroep gaat is dus nog niet bekend. "Daar durven we niets over te zeggen."

'We blijven vrezen'

In De Kansel wordt het feest alvast gevierd aan de Groenmarkt . "We hebben veel steun gehad van onze gasten. Die boden zelfs aan om mee te betalen aan de boete. En dat hadden we zeker nodig, want de advocaat is niet goedkoop. We gaan het nu goed vieren en iedereen die ons gesteund heeft, is van harte welkom", zegt een blije Van Oosten.