Hoe is 't mobiel bereik bij jou? Vul de enquête in!

Bellen en internetten met de mobiele telefoon, bijna overal in Nederland kan dat vlekkeloos. De netwerken van KPN, T-Mobile en Vodafone hebben een landelijke 4G-dekkingsgraad van ten minste 95 procent. Handig, want bijna elke Nederlander beschikt tegenwoordig over een smartphone of ander mobiel beltoestel.

Toch zijn er in 2022 nog altijd Drentse woonplaatsen waar mobiel bellen en mobiel internetten niet of lastig gaat. Neem Gasselte, waar na jaren inspanningen van de plaatselijke belangenvereniging onlangs een nieuwe mast is geplaatst, maar waar inwoners nog steeds klagen over slecht bereik. Of dorpen die volgens de providers gezegend zouden moeten zijn met een soepele verbinding, maar dat in de praktijk vaak niet zijn.

RTV Drenthe maakt de balans op

Waar in onze provincie leidt een beperkt mobiel bereik nog altijd tot problemen? Daar hebben we jouw hulp bij nodig. Vul onderstaande korte enquête in en laat ons weten waar je woont en of je daar problemen ervaart met mobiel bellen en/of mobiel internetten.

Let op: de vragenlijst is alleen bedoeld voor inwoners van Drenthe. Kom je niet uit Drenthe, vul de vragenlijst dan niet in.