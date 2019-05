Hoe zit het met die 'shared space' in Eelde?

Raadslid Hilde Kamminga van Gemeentebelangen werd meermaals aangeklampt door dorpsbewoners als ze boodschappen deed in Eelde. "Hoe zit dat nou met de nieuwe verkeersregels? Waar moet ik langs lopen? Wat is 'shared space'?" Gemeentebelangen diende een motie in om een zebrapad aan te leggen (werd niet aangenomen), CDA trok meermaals aan de bel en de PvdA stelt deze week schriftelijke vragen. Wat is er aan de hand?Het centrum van Eelde heeft sinds kort een 'shared space'. Ofwel: voetgangers, fietsen en auto's delen de ruimte. Eeldenaren vinden die nieuwe wegindeling alleen nog wat verwarrend.De nieuwe verkeerssituatie ontstond, omdat het centrum van Eelde wordt heringericht. Het nieuwe straatbeeld is ondertussen bijna klaar. Er is meer groen, er is een wandelpromenade en zelfs de straatstenen zijn vernieuwd. Ook de verkeerssituatie veranderde met de herinrichting en die kwam voor velen als een verrassing. Want plots golden de 'shared space principes' in het centrum van Eelde.Bij een 'shared space' staan er geen verkeersborden en zijn er bijvoorbeeld geen zebrapaden. Bij de gedeelde ruimte draagt iedere weggebruiker z'n eigen verantwoordelijkheid. De straat is overal gelijkvloers (dus er zijn geen stoepen), wat betekent dat alle verkeersgebruikers worden gedwongen om goed op te letten.Eeldenaren weten alleen nog niet allemaal wat de bedoeling is nu de verkeersborden zijn verwijderd. Raadslid Kamminga: "Wie heeft er voorrang, waar mag je wel en niet parkeren, wat is de looproute?" Ook PvdA en CDA kregen klachten uit hun achterban over de veranderde verkeerssituatie.De klachten maakten dat de gemeente in april een informatieavond organiseerde over de nieuw ontstane verkeerssituatie. Daar beloofde wethouder Henk Lammers ter plekke om voor betere markeringen en voorlichting te zorgen, zodat meer duidelijkheid zou ontstaan voor de bewoners. Een deel van die markeringen zijn ondertussen aangelegd en na vragen van CDA is ook de aanlooproute naar de bushalte aan de Kerkhoflaan verbeterd.Vorige week liet de gemeente een persbericht uitgaan waarin staat dat de herinrichting van het Eelder centrum bijna af is. Een feestelijke opening staat in de planning. Dit bericht stuit de PvdA tegen de borst. "Hoe kan de afronding zo groots gecommuniceerd worden, terwijl de verkeerssituatie alles behalve af is?", aldus PvdA-fractievoorzitter Koos Dijkstra.De partij stelt schriftelijke vragen. Dijkstra wil onder andere graag weten wanneer de beloofde informatiebijeenkomst met bewoners gepland staat. "Het lijkt wel of de wethouder nooit bij de eerdere informatieavond aanwezig was", zegt de PvdA'er. "Want we zien nog niets terug van zijn gemaakte beloften."Ook Gemeentebelangen is blij dat de PvdA wat druk op de ketel zet. "Want waar begint en eindigt de 'shared space'? Het is nog te onduidelijk", aldus Kamminga.Wethouder Lammers was vandaag niet bereikbaar voor commentaar. Tegen Dagblad van het Noorden zei hij eerder dat de gemeente de inwoners en ondernemers voortdurend van alle ontwikkelingen op de hoogte bracht. "Ik heb dit dossier nog niet zo lang in portefeuille, maar we werken hier al jaren aan en er zijn veel bijeenkomsten geweest. Misschien is er een misverstand ontstaan doordat we eerder over ‘verblijfsruimte’ spraken", aldus Lammers tegen de krant.Onduidelijkheid over een gedeelde ruimte, zoals in Eelde het geval is, is niet nieuw in Drenthe. Zo wordt ook het station in Assen omschreven als een onduidelijke situatie en was in Rolde uiteindelijk toch een zebrapad nodig. In Emmen is het 'shared space' principe een succes