Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Assen staat met het festival Art of Wonder drie dagen in het teken van jeugdtheater dat geschikt is voor jong en oud. Voorstellingen uit binnen- en buitenland, op straat en op bijzondere locaties, met de Gouverneurstuin als centraal middelpunt. Het festival begint vrijdag om twee uur. Het programma vind je hier In Roden is dit weekend de afsluiting van Kleintje Rodermarkt. Zo kun je zaterdag onder andere genieten van het paarden- en ponyconcours springen en dressuur, het muziekfestival Kleintje Mokum en later op de avond van een spectaculaire vuurwerkshow. Zondag zijn er menwedstrijden, een landbouwvoertuigenshow en rijdt er een paardentram. Het volledige programma vind je hier Zaterdag kun je in de geschiedenis van de TT duiken tijdens de TT wandel- en fietstocht. Je kunt starten in een van de historische TT dorpen voor de afstanden 35, 23 of 11 km. Je vertrekt met een pendeldienst vanuit Assen naar de start in Borger (35km), Grolloo (23km) of Hooghalen (11km). De finish is weer in Assen. In de dorpen zijn allerlei culturele activiteiten en de wandeling loopt ook door de Drentse natuur. De fietstocht is 55 km lang en gaat grotendeels over de aangepaste ‘Route de TT’ met vertrek en finish in Assen. De prijs is 15 euro.In Koekange wordt zaterdag voor de 8e keer de Drentsche Brocante Fair gehouden. Bezoekers kunnen in de Dorpsstraat rondstruinen langs allerlei kramen met brocante en antiek. Ook kan er genoten worden van authentieke Franse hapjes. De fair wordt gehouden van 10.00-16.00 uur, de entree bedraagt 3 euro per persoon.Op zondag kun je een rondleiding krijgen over Natuurbegraafplaats Hillig Meer. Onderweg krijg je uitleg over de historie van het landgoed en over natuurbegraven. Ook maak je kennis met de verschillende delen van de natuurbegraafplaats en wordt er een toelichting gegeven op de doelstellingen. De wandeling duurt ongeveer een uur. Stevig schoeisel wordt aangeraden. Je kunt je opgeven op de website van Hillig Meer.Mountainbikevereniging Bushbikers uit Sleen organiseert zondag haar jaarlijkse mountainbike toertocht. Deelnemers kunnen kiezen uit vier verschillende routes van 30, 50, 70 en 100 kilometer. De gevarieerde routes voeren de deelnemers door de landerijen rondom Sleen en gaan grotendeels door boswachterij Sleenerzand. De inschrijving en start is tussen 8.30 en 10.00 uur bij Restaurant & Zalencentrum Wielens, Dorpsstraat 19 in Noord-Sleen.In Aalden is zondag het jaarlijkse schaapscheerdersfeest van de Schaapskuddde Bennerveld. De schapen worden geschoren bij de Jantina Hellingmolen in Aalden. De molen is open voor bezichtiging en er is koffie en thee. Van 14.00 tot 17.00 uur.Fijn weekend!