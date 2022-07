Jaar cel en tbs geëist tegen Coevordenaar voor bedreiging met gaspistool

Een 34-jarige man uit Coevorden die op 11 november vorig jaar uit het niets drie nietsvermoedende mensen met een omgebouwd gaspistool bedreigde en mishandelde en zich schuldig maakte aan heling van een gestolen scooter, moet wat betreft het Openbaar Ministerie (OM) een jaar celstraf krijgen en tbs met voorwaarden, de lichtere vorm van tbs.

Volgens de officier werden drie mensen geconfronteerd met iemand die 'volledig van het pad af was'. Hij acht bewezen dat de Coevordenaar op die dag 'zomaar uit het niets' twee voor hem volstrekt onbekende mensen met een omgebouwd pistool bedreigde. Hij riep daarbij de woorden: 'ik pak je nog wel'.

Klap verkocht

Een derde slachtoffer werd onverhoeds door de man op zijn achterhoofd geslagen. Deze persoon liep in de buurt van de Churchilllaan, toen de verdachte uit de bosjes tevoorschijn kwam en hem een mep verkocht. De geschrokken slachtoffers deden hiervan melding bij de politie.

Heling

Op basis van zijn signalement en camerabeelden werd de man door agenten herkend. Kort daarna werd hij in het centrum van Coevorden aangehouden op een scooter. Die zou hij van een 'mannetje' hebben gekocht. Maar deze bleek uit diefstal afkomstig. Dat had de Coevordenaar kunnen weten. Zodoende acht de officier ook heling bewezen.

Vijf dagen wakker

Bij zijn aanhouding op straat had de man twee omgebouwde gaspistolen op zak. Hij zei zich nergens iets van te herinneren. De man zou op weg zijn naar zijn moeder. In die week was hij vijf dagen achter elkaar wakker gebleven, omdat hij de drug speed had gebruikt, zei hij tegen de rechters.

Ook had hij op die bewuste dag anderhalve liter sterke drank genuttigd. "Het is spijtig dat dit gebeurd is", zei hij. Hij zit nu acht maanden in voorarrest.

Poging tot doodslag

Deskundigen hebben psychische en anti-sociale stoornissen bij hem vastgesteld. Door deze stoornissen kunnen hem de feiten verminderd worden aangerekend. Hij is verslaafd aan amfetamine, alcohol en cannabis.

De man heeft een lange criminele loopbaan: in 2006 veroordeelde de rechtbank in Assen hem ook tot tbs met voorwaarden, wegens een poging tot doodslag. De behandeling duurde toen vier jaar. In de laatste periode van de tbs-behandeling zou de Coevordenaar te snel zijn 'gesocialiseerd'. Mogelijk, dat stellen deskundigen, zou hij daarom een terugval in zijn gedrag hebben gehad.