Emmenaar Jordi Warners klaar voor Qmusic: Veel ruimte en vertrouwen

Warners stapt over van SLAM!, waarvoor hij vier jaar radio maakte. Eerder presenteerde hij voor RTV Emmen (nu ZO!34) en SimoneFM. Bij Qmusic zal Warners vanaf morgen elke zaterdag en zondag samen met Hila Noorzai te horen zijn van 18.00 tot 21.00 uur."Ik kreeg op een gegeven moment de vraag of ik daar in het weekend een programma wilde maken. Toen zei ik: ja, dat lijkt me fantastisch", zegt Warners. "Ik vond Qmusic altijd al een heel mooi merk. Het is positieve radio en veel breder qua muziek dan SLAM!."Dat hij er klaar mee was bij SLAM!, dat wil de jonge Emmenaar nou ook weer niet zeggen. "Maar het is wel altijd leuk om nieuwe uitdagingen te krijgen en in een nieuwe omgeving je ding te mogen doen. Ik krijg bij Qmusic nu heel veel ruimte en vertrouwen. Dat vind ik gewoon heel vet."Dj zijn op de radio is geen alledaagse baan, en het is niet voor iedereen weggelegd. Warners ziet vooral voordelen: "Het contact met mensen. Je kan een luisteraar uit Maastricht aan de lijn krijgen en zijn dag maken door een bepaalde plaat te draaien. Iedere uitzending is weer anders, er kan van alles gebeuren."Ondanks zijn jonge leeftijd zit Warners al jaren in het vak. In die tijd heeft hij al veel verschillende dingen gedaan: "Ik vind het altijd heel leuk om op locatie radio te maken. Bijvoorbeeld de SLAM! koningsdag, een podiumpresentatie voor 40.000 man. Bizar. Bepaalde artiesten interviewen zoals Steve Aoki en Bebe Rexha. Dat vind ik zo leuk, er komen steeds nieuwe dingen op je pad die je niet verwacht."Een heel nieuw programma nu dus op Qmusic. Warners heeft een helder beeld van hoe zijn show moet klinken: "Iedereen moet zich thuis kunnen voelen. Dat klinkt een beetje cliché, maar zo is het wel. Ik wil een leuk weekendsfeertje creëren."