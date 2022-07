Boekingen in Drenthe lopen op: 7 op de 10 overnachtingsplaatsen bezet

Noord-Nederland maakt zich op voor de zomervakantie en dat zal de komende weken onder meer te merken zijn op de Drentse bungalowparken. Toeristisch-recreatieve ondernemers verwachten een goed bezet hoogseizoen.

Ruim de helft van de verblijfsondernemers is (zeer) tevreden met het aantal boekingen voor de zomerperiode. Vooral de eigenaren van B&B's, bungalowparken en groepsaccommodaties gaan tevreden de zomer in. Ook veel hotels zijn positief over het aantal boekingen. Dat blijkt uit een peiling van Marketing Drenthe onder toeristisch-recreatieve ondernemers in Drenthe.

7 op de 10 overnachtingsplaatsen bezet

De gemiddelde bezetting in de zomervakantie in Drenthe komt uit op rond de 70 procent. Bungalowparken zijn in de zomer zelfs voor rond de 80 procent bezet. Voor campings is het beeld, na twee extreem goede jaren, iets gematigder. Een derde van de campinghouders zegt (zeer) ontevreden te zijn over het aantal boekingen.

Een veel gehoorde reactie is dat er veel vaker last-minute en weersafhankelijk wordt geboekt. Daarnaast vrezen campinghouders dat er dit jaar vaker voor het buitenland wordt gekozen.

Duitse gasten komen weer terug

Tot nu toe verbleven er bij een derde van de toeristische ondernemers meer Duitsers dan vorig jaar. Vooral de campings, bungalowparken, losse huisjes en hotels zagen een toename van het aantal oosterburen, terwijl B&B's dit jaar juist minder Duitsers over de vloer hadden.

In de aangrenzende Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is de zomervakantie inmiddels begonnen. In Nedersaksen start de vakantie half juli.

Personeelstekort

Er is ook een punt van zorg bij al die volle campings, want een groot deel van de ondernemers kampt met een personeelstekort. Met name horecavoorzieningen en animatieteams zitten niet ruim in het personeel. Als er veel zieke werknemers zijn, moet bijvoorbeeld het zwembad eerder dicht of kan het restaurant niet volop open.