Weggebruikers in Parc Sandur rijden 4.000 euro bij elkaar

Bijna vierduizend euro. Dat is het bedrag wat bewoners van Parc Sandur verdienden door zich een maand lang aan de verkeersregels te houden. In de Emmer wijk stond vier weken lang een snelheidsmeter die geld opleverde. Vandaag is deze weggehaald en kreeg de wijkvoorzitter de cheque overhandigd.

De safety-safe in Parc Sandur is de eerste in Drenthe. Het is een initiatief dat op een positieve manier bewustwording over verkeersveiligheid moet verbeteren. In de wijk wordt vaak te hard gereden. "De hele wijk is een 30-kilometerzone, maar dit wordt helaas veel vergeten", zegt wijkvoorzitter Fred Ottens. "We willen mensen liever niet straffen."

Daarom deed de wijk een aanvraag bij de gemeente voor de beloningsmeter. Iedere auto of scooter die zich aan de snelheid hield, spaarde geld. "Dat geld zag je op het schermpje aan de paal ook oplopen. Je wordt dus direct beloond." Per voertuig gaat het om een paar cent. Het geld is beschikbaar gesteld vanuit de subsidiepot 'Idee voor mijn buurt.' Daarmee wil de gemeente Emmen inwoners financieel ondersteunen die ideeën hebben om de buurt mooier of veiliger te maken.

Beloning

De snelheidsmeter in Parc Sandur zorgde dus voor een beloning als automobilisten niet harder dan dertig kilometer per uur reden. Eerder werd die snelheid in de wijk nogal eens overschreden. Daarom kwam het wijkbestuur met het idee voor de aanvraag van de paal. "Het is een manier om positieve bewustwording te creëren", zegt Ottens.

De meeste automobilisten die gebruik maken van de weg komen uit de buurt. De wijkverenging hoopt dat de 'positieve' flitspaal heeft bijgedragen aan de bewustwording onder de bewoners. "We hopen op een langdurig effect", zegt de voorzitter. Op dit moment is de wijkvereniging erg tevreden over uitkomst. "Mensen praten er onderling veel over en dat betekent dat mensen er over nadenken."