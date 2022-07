Woningoverval in Emmen, twee verdachten op de vlucht

Aan de Kerspellaan in Emmen heeft vanavond een woningoverval plaatsgevonden. Daarbij is volgens de politie een bewoner mishandeld. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.

De politie zoekt naar twee verdachten, die na de woningoverval via de Hoitingeslag vertrokken. In een melding op Burgernet staat dat het duo slank van postuur is en 1.70 tot 1.85 meter lang. Ze droegen donkere kleding en bivakmutsen met mogelijk een witte afbeelding daarop.