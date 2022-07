Onderzoek openluchtbad Assen rond de jaarwisseling klaar

Rond de jaarwisseling moet duidelijk zijn of een openluchtbad in Assen haalbaar is of niet. Dat zei wethouder Martin Rasker (VVD) van recreatie in de gemeenteraad.

Volgens Rasker loopt het haalbaarheidsonderzoek naar een buitenbad in Assen inmiddels. "En voor dit onderzoek staat een looptijd van zo'n twintig weken, dus voor de jaarwisseling hebben we de resultaten."

Drie varianten

Volgens wethouder Rasker worden er drie varianten nader uitgewerkt: een sober, middel of luxueus openluchtbad. "En dan hebben we het bijvoorbeeld ook over zaken als een grote ligweide erbij, wel of niet. En moet er een 25-meter of 50-meterbad komen."

De onderzoekers halen ook het oude zwembadplan erbij dat Assen zo'n tien jaar geleden liet opstellen. Toen leefde er ook de nadrukkelijke wens om in de provinciehoofdstad een nieuw openluchtbad te realiseren. Maar het beloofde bad kwam er niet vanwege geldgebrek.

'Eén onderzoek genoeg'

Het CDA eiste opheldering over het lopende zwembadonderzoek. De fractie wil weten hoe het kan dat het college nu ook al geld reserveert voor een vervolgonderzoek. Fractievoorzitter Ronald Witteman vindt dat niet nodig. "Ons lijkt dat één onderzoek genoeg moet zijn om een beslissing te nemen. Zo'n vervolg levert alleen vertraging op. Ik vind dat we binnen een jaar een besluit moeten kunnen nemen."