Groen licht voor 75 sociale huurwoningen in centrum Meppel

De locatie was vroeger een drukbezochte plek met een gasfabriek, markthallen en later de mulo. De toekomstige woningen worden goed geïsoleerd, krijgen zonnepanelen en zijn gasloos. Nijhuis Noord en woningcorporatie Actium gaan de sociale huurappartementen bouwen.

"We zijn blij dat we zoveel betaalbare huurwoningen kunnen toevoegen in het centrum van Meppel. Daarmee geven we invulling aan een groot deel van de uitbreidingsbehoefte van Meppel", zegt Rob Hoogeveen, manager Vastgoed bij Actium.