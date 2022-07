Ombouw Blauwe Paviljoen in Zuidlaren jaar later dan toch van start

Met meer dan een jaar vertraging zijn ze begonnen met slopen en verbouwen in het Blauwe Paviljoen in Zuidlaren, officieel bekend als het Noorder Sanatorium. Ooit huisden er psychiatrische patiënten van Dennenoord. Straks wonen er 27 stellen, die er best warmpjes bijzitten. Het rijksmonument wordt omgebouwd tot luxe appartementencomplex.

Twintig zijn er inmiddels verkocht, en twee zijn er onder optie. Het goedkoopste appartement kost 450.000 euro, het duurste tikt de 800.000 euro aan.

"Stevige prijzen, dat zeker. Maar het is wel een wooncomplex in een rijksmonument, gelegen op een landgoed van vijf hectare vol groen, en dicht bij de voorzieningen van Zuidlaren. Het is een prachtplek. En als je ook ziet hoe ruim de appartementen zijn, dan is de prijs er ook naar", zegt directeur Thijs van Bree van LPB Vastgoed, ontwikkelaar van de locatie.

'Blij dat we los kunnen'

Sinds 2017 is Van Bree in de weer met de planvorming voor het monumentale gebouw aan de Stationsweg. Het pand springt vooral in het oog door de blauwe stalen raamkozijnen en dankt daar ook de naam het Blauwe Paviljoen aan, terwijl de oorspronkelijke naam toch Noorder Sanatorium is. Maar ook de projectontwikkelaar gebruikt het Blauwe Paviljoen als handelsmerk.

Van Bree is blij dat ze nu eindelijk 'los kunnen' met de sloop en verbouw van het pand. "Ik mag wel zeggen heel erg blij. Want als je er al zoveel jaren mee bezig bent, dan kijk je echt uit naar het moment dat je daadwerkelijk aan de gang kunt. De asbestsanering is nu in volle gang aan de ene kant van het pand. En bovenin, op de derde verdieping, zijn slopers lekker bezig. Plafonds eruit, alle wanden eruit, en daarna opbouwen. Het is nu echt begonnen. Daar word ik blij van."