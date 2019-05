Ernstig bedreigde plant houdt stug vol bij Ees

De knollathyrus staat op de rode lijst en wordt ernstig bedreigd. De plant is in aantal zeer sterk achteruitgegaan. Bij de Middenweg bij Ees zijn ze nog wel te vinden. Je herkent ze onder andere aan de bloemen die eerst een lichte paarsrode kleur hebben, later worden ze blauw tot groen.Hoe kan het dat bij Ees de plant nog bloeit? Plantenkenner Hans Dekker:"Wij denken dat het te maken heeft met dat deze plant eigenlijk bestaat uit een kloon. De plant is eigenlijk heel groot, meerdere vierkante meters kan één plant zijn. Dus het is niet een heel klein fragiel plantje waar je maar één keer op hoeft te staan en dan is hij weg."Omdat de knollathyrus zo'n bijzondere plant is, heeft de gemeente Borger-Odoorn de plant geadopteerd. De berm wordt ecologisch beheerd, net als een aantal andere bermen in de gemeente. En dat levert zo langzamerhand meer natuur op.