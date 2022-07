Dieven slaan vaker hun slag in Drentse woningen, winkels en bedrijven

Het aantal woninginbraken in Drenthe is in de eerste helft van dit jaar met meer dan de helft toegenomen, vergeleken met de zes maanden van vorig jaar. Dat blijkt uit gegevens van de politie.

In totaal registreerde de politie van januari tot en met juni 348 woninginbraken in Drenthe, tegenover 223 in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee is het aantal woninginbraken in Drenthe procentueel het hardst gestegen van alle provincies. Overigens valt de stijging met de tweede helft van vorig jaar relatief mee. Want in juli tot en met december vorig jaar sloegen dieven 323 keer toe in Drentse woningen. Waarschijnlijk lag het aantal inbraken vorig jaar lager, omdat mensen toen vanwege de coronacrisis meer thuis waren.

Opmerkelijk is de stijging van het aantal woninginbraken in de gemeente Meppel. Dat is het afgelopen half jaar met 662,5 procent gestegen, vergeleken met de eerste helft van 2021. En waar het in heel 2021 ging om 26 woninginbraken, heeft de politie er dit jaar in Meppel ondertussen 61 geregistreerd.

Meer inbraken bij winkels en bedrijven