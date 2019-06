Verzet tegen kap van beuken bij ingang Emmerdennen: 'Doet pijn'

Het pad dat vanaf de Boslaan door de Emmerdennen richting Emmerschans voert, wordt gekenmerkt door de bomen aan weerszijden. Maar in het najaar wil Staatsbosbeheer deze allemaal kappen."Dit is te rigoreus", vindt de Emmenaar, die in het verleden betrokken was als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer en IVN. "Waarom alle bomen kappen als er her en der een boom vervalt? Dat is niet nodig.""De bomen hier zijn geplant rond 1850. Dit laantje is ruim 130 jaar oud", zegt Oost. "Ik fietste hier als klein knulletje al langs, toen waren de bomen al zo groot en dik. Dit is een van de leukste laantjes in het bos."Staatsbosbeheer heeft de bomen laten onderzoeken door een bureau. Uit het opgemaakte rapport blijkt dat de bomen ziek en dat deze binnen nu en vijf jaar dood gaan. Het bedrijf wil geen risico nemen dat er bijvoorbeeld dode takken naar beneden vallen en vindt bomenkap daarom de beste optie.Onzin, volgens Oost. "Dat er zo nu en dan een tak naar beneden valt, is niets bijzonders. Overal in een bos waar bomen staan, valt er wel eens een tak uit een boom.""De bomen zien er kerngezond uit", zegt Oost als 'ie naast een van de bomen staat. "Je ziet geen enkele zwakte parasiet, dat uit zich in paddestoelen of zwammen. Die zie je niet op de stam of halverwege. De bomen zijn allemaal gezond. In de bovenkant van de kruin zie je allemaal dunne twijgjes, dat betekent dat de voeding daar ook komt. Bij een dode of kwijnende boom, zie je dat aan zijn uiterlijk. Die heeft overal dode takken."Oost is een actie gestart op Facebook en krijgt massaal bijval. Staatsbosbeheer zegt begrip te hebben voor de ontstane onrust, omdat het om een van de oudste bomenpaadjes in Emmen gaat. Na de kap, wil Staatsbosbeheer nieuwe bomen gaan planten.Maar voor Oost is de kous nog niet af. "Eind september of begin oktober als de kap begint, gaan we kijken of we nog een actie kunnen opstarten om te kijken hoe we de kap van dit karakteristieke laantje kunnen tegenhouden."