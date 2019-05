Ondernemen in Drenthe: Maak de afstand tussen Drenthe en de Randstad kleiner

Het festival is een initiatief van de Ondernemersfabriek en IkBenDrentsOndernemer. Twee instellingen die ten dienste staan van ondernemers. De Ondernemersfabriek helpt starters om een stap te zetten in de ontwikkeling van hun bedrijf. En IkBenDrentsOndernemers helpt bedrijven bijvoorbeeld bij het bevorderen van export.Doel van het festival is om ondernemers en starters bij elkaar te brengen om elkaar te helpen. En dat is volgens Klok een goed streven. Zelf is hij voorzitter van STIB in Hoogeveen. Een organisatie die zich ook inzet voor startende ondernemers. "Je creëert hier een netwerk van nieuwe jonge ondernemers die elkaar hier allemaal ontmoeten. Zo ontstaat een nieuw collectief. Alles wordt hier besproken. Dat geeft een goed gevoel."Drenthe doet het wat Ewout Klok betreft helemaal niet zo slecht. Er is ruimte om je plannen waar te maken. Wel is er aandacht nodig om Drenthe op het netvlies van de rest van Nederland te krijgen. "Je hoort vaak dat alles in de Randstad gebeurt. Maar daar wordt het steeds drukker en verplaatst het zich naar onze regio. Dat moeten we zien als kans om met elkaar de mensen aan het werk te krijgen en geld te verdienen."En dan is er ook nog de bereikbaarheid. Amsterdam is in de ogen van een noorderling dichterbij dan het Noorden voor een Amsterdammer. We moeten hier zorgen dat we bereikbaar zijn volgens Klok. "Het verbreden van de A28. Dat iedereen hier makkelijk kan komen. Het openbaar vervoer verbeteren. Drenthe moet dichterbij de Randstad komen te liggen. We vliegen van hot naar her en we komen overal. We leggen enorme afstanden af. Daar moeten we als Drenthe van profiteren."Juist voor starters is het belangrijk om te weten wat je wilt volgens Evert Perton. Ambassadeur van de Ondernemersfabriek. Hij voert regelmatig gesprekken met de deelnemers. "Je ziet vaak bedrijfsblindheid. Door kritische vragen te stellen gaan ze anders denken.Vaak weten ze maar gedeeltelijk waar ze aan beginnen. Ze hebben vaak hele goede ideeën. Maar ondernemen is toch wat anders. Hoe ga je je idee omzetten in het verdienen van een boterham."Ondernemen in Drenthe is te zien na het regionale nieuws op TV Drenthe. En anders online: