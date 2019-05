De blubber in tijdens de Mega Blubber Power Race bij Natuurbad de Zandpol

"We hebben negen activiteiten uitgezet", vertelt Matthias Zweers. Hij is buurtsportcoach bij de gemeente Emmen en met zo'n tien collega's en stagiaires van de opleiding Sport en Bewegen van het Drenthe College zorgt hij voor een volledig speelprogramma voor basisschoolleerlingen in en rondom de plas.Een gladiatorenspel, een stormbaan op het strand, twee springkussens, badeendjes uit het water vissen en nog veel meer activiteiten rondom het natuurbad tussen Zandpol en Veenoord. De bijna tweehonderd kinderen kunnen hun geluk niet op."Het is de dag na Hemelvaart, dus alle basisscholen zijn dicht. Wij willen natuurlijk graag dat mensen meer gaan bewegen en op deze laagdrempelige manier willen we kinderen dus negen verschillende speltypen laten proberen.""Ik vind zelf de bootcamps het leukste, waarbij kinderen hun eigen grenzen gaan ontdekken. Ze lopen door het zware zand en moeten soms echt afzien", aldus Zweers. Het lijkt haast een legeroefening, maar de kinderen zelf vinden het vooral heel leuk."Ik ben hier met twee klasgenoten", zegt Milo uit Emmen. Zijn arm zit helemaal onder de modder, want hij komt net van de stormbaan af. "Dat vond ik het leukst, want daar heb je veel verschillende obstakels."Daarnaast is het doel dat mensen de bijzondere plek leren kennen. Ruim de helft van de aanwezige kinderen is nog nooit bij natuurbad De Zandpol geweest, terwijl ze wel in de buurt wonen. "We hopen dat kinderen vaker buiten gaan bewegen en daar is zo'n prachtige plek als deze perfect voor", vindt Zweers. "Die mogelijkheid willen we laten zien."Volgens Zweers zit zo'n 70 procent van de kinderen in Emmen op een sport. "Dat betekent waarschijnlijk dat een aantal kinderen nog een sport aan het zoeken is. Daar is zo'n evenement ook voor."