Country-deuntjes in Emmen: 'We hebben de juiste snaar geraakt'

De kenmerkende klanken van Willie Nelson, Waylon Jennings en Johnny Cash galmen morgen over het festivalterrein tijdens Roots, Ribs & Brews in Emmen. Onder de rook van stadion De Oude Meerdijk werken podiumbouwers, horeca-medewerkers en de vaste crew van organisator Maik Reuvers zich het zweet voor de kop, want morgen moet het perfect zijn.

Een festival met rootsmuziek. Daar ontbrak het volgens Reuvers nog aan in deze regio. Tot nu dus. "Je merkt dat we de juiste snaar hebben geraakt, want het festival is in een mum van tijd volledig uitverkocht", glundert de organisator.