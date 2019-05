'Ewold was een bijzondere man, hij leeft door via zijn werk'

"Je weet dat het kan gebeuren, maar dat het zo'n fatale afloop zou krijgen, verwacht je niet", zegt Klaas Nanninga (65), een goede vriend van Horn, tegen de NOS Horn werd sinds 2012 gevangen gehouden door de islamitische terreurorganisatie Abu Sayyaf in het zuiden van de Filipijnen.Klaas Nanninga vertelt hoe hij het weekend voor het vertrek naar de Filipijnen nog contact met Horn had over het opzetten van vogels. "Hij zei: werk jij maar verder, ik zie je over een paar weken weer. Je neemt afscheid, wenst hem een goede reis. En dan krijg je opeens bericht: Ewold is ontvoerd.""Zoiets was altijd een ver-van-mijn-bed-show", zegt Nanninga. "Je denkt, het duurt misschien een paar dagen, maar het wordt wereldnieuws en het duurde jaren."In de afgelopen jaren kwam er steeds een klein beetje meer informatie naar buiten over de gevangenschap van Horn. Zo vertelde de Zwitserse vriend van Horn, Lorenzo Vinciguerra, die in 2014 ontsnapte aan de gijzelnemers, dat Horn op dat moment "erg ziek en erg zwak" was en niet mee kon vluchten."Hoe blij we ook waren voor Lorenzo en zijn vrouw en kinderen, het was voor ons een ontzettende teleurstelling en frustrerend", zegt Nanninga. "Waarom is het misgegaan, waarom Lorenzo wel en Ewold niet? Het was zo wrang. Dat was echt een heel moeilijk moment, wetende dat Ewold vanaf toen alleen zou zijn. Zijn vriend met wie hij dag en nacht optrok was weg.""Elke dag ben je er mee bezig; hoe gaat het met hem, waar is hij nu. Constant ben je alert", zegt Nanninga. "We horen dat er een actie in voorbereiding is. Die mislukt e . De teleurstelling, waar zijn familie dan weer overheen moet zien te komen. Het is een slopend verhaal. Onvoorstelbaar."Afgelopen nacht was er opnieuw zo'n actie en daarbij is Horn gedood. Of de actie speciaal was gericht op de bevrijding van Horn, is nog niet duidelijk. Eveneens is onduidelijk of Horn door de gijzelnemers of door vuur van de militairen is omgekomen. Het leger zegt dat de gijzelnemers Horn hebben gedood.De familie van Ewold Horn heeft geen behoefte aan contact met de media, maar zijn goede vriend Klaas Nanninga herdenkt hem met deze woorden: "Ewold was een bijzondere man en een begenadigd kunstenaar. In mijn natuurmuseum staan veel van zijn opgezette vogels. Hij leeft door via zijn werk."