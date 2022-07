Boeren delen ijsjes uit als goedmakertje

Leerlingen van basisschool 't Kofschip in Hoogeveen hadden zich er ontzettend op verheugd: een schoolreisje naar het Dolfinarium in Harderwijk. Op 22 juni zou het gebeuren, maar precies op die dag waren de boerenprotesten in Stroe. Het schoolreisje van groep 5 en 6 liep hierdoor volledig in de soep.