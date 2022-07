Europese fietsweek bevalt zo goed dat toeristen hun verblijf in Drenthe verlengen

"Jullie provincie is zeer geschikt om in te fietsen. In Frankrijk zijn de wegen veel minder toegankelijk voor fietsers", aldus de Franse wielertoerist Pascal uit Orléans. Vandaag staat de laatste dag van de Europese fietsweek op het programma, waar bijna 1500 toeristen uit twaalf Europese landen aan deelnemen. Voor sommige bevalt de fietsvakantie zo goed, dat ze hun verblijf in Drenthe nog met een week verlengen.

De organisator van de Europese fietsweek, Bart Kattenberg, kijkt uit naar de laatste tocht: "We hebben vandaag weer een prachtige route, die ons leidt langs Staphorst, Dedemsvaart en Balkbrug." Met bijna 1000 deelnemers is Frankrijk de hofleverancier van de fietsweek: "De oorsprong van dit evenement ligt in Frankrijk. Daar zijn ze ongeveer 15 jaar geleden gestart met de Europese fietsweek."

Nederland Fietsland

Pascal, één van de deelnemers uit Frankrijk, is zeer te spreken over de fietscultuur in Nederland. "Vorige week vroegen wij ons af of wij onze fietsen makkelijk bij een treinstation konden parkeren. De Nederlanders die wij dat vroegen begonnen te lachen en gaven aan dat dit geen probleem is. In Frankrijk zouden wij onze fietsen ergens tegen een boom aan moeten zetten."

Daarnaast heeft de Fransman nog een mooi compliment over voor de Drentse hunebedden: "De hunebedden worden een stuk beter onderhouden dan de zwerfkeien die we in Frankrijk hebben".

Fiets4daagse