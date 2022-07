Estafetteloop Roparun haalt ruim 3,4 miljoen euro op

Meer dan tweehonderd teams die dit jaar in het pinksterweekend meededen aan de Roparun hebben samen ruim 3,4 miljoen euro opgehaald. Het geld is bestemd voor organisaties en projecten die het leven van mensen met kanker draaglijker moeten maken.

Vanwege de coronamaatregelen begon de ongeveer 550 kilometer lange estafetteloop de afgelopen twee jaar niet, zoals gebruikelijk, in Parijs of Bremen, maar in Nederland. Dit jaar startten de deelnemers van 220 teams op Vliegveld Twenthe en eindigden ze op de Coolsingel in Rotterdam.