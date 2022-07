Hoogeveen verwijdert omgekeerde vlaggen aan lantaarnpalen en verkeerslichten

De gemeente Hoogeveen is begonnen met het weghalen van omgekeerde Nederlandse vlaggen. De vlaggen hangen aan gemeentelijke eigendommen, zoals lantaarnpalen en verkeerslichten.

Het gaat om honderden vlaggen die op verschillende plekken in Hoogeveen hangen. Volgens de gemeente leveren de illegaal opgehangen vlaggen onveilige verkeerssituaties op. De vlagophangers kregen tot 14.00 uur de tijd om zelf de driekleuren op te ruimen. De omgekeerde vlaggen die zijn blijven hangen worden de komende tijd alsnog door medewerkers van de gemeente weggehaald.

Uiteindelijk besloot de gemeente de opruimactie voor gezien te houden. "We moeten bekijken hoe we verder gaan. Het plan om de vlaggen weg te halen, blijft overeind", zegt een woordvoerder van de gemeente. "We zien wel hoe het loopt."