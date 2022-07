Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

In Dalen is het Circus Saurus het hele weekend op bezoek. In een anderhalf uur durende show beleef je een spannende reis door de jungle. Er is een levensechte T-Rex in de show en het wordt aangevuld door klassieke circusacts. Jongleurs, acrobaten, clowns, messenwerpen, ze passeren allemaal de revue. Op zaterdag zijn de shows om 15.00 uur en 19.00 uur. Op zondag is de circusshow om 11.00 uur te bewonderen.

In het Drents Museum is al enige tijd de internationale archeologietentoonstelling In de ban van de Ararat - Schatten uit het oude Armenië te bewonderen. Een van de topstukken is een reliek met een houtfragment van de Ark van Noach. Deze zondag besteedt de Assense kerkgemeenschap De Ark aandacht aan het verhaal van Noach met een museumdienst. Stef Heerema geeft een lezing over de geologische aspecten van de zondvloed. De museumdiensten zijn om 13.00 uur en 15.00 uur bij te wonen in de Opkamer, een zaal in het Drents Museum.