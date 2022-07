135 Oekraïense vluchtelingen aan het werk in Drenthe

In Drenthe hebben zeker 135 vluchtelingen uit Oekraïne werk gevonden. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV op basis van meldingen door werkgevers.

Volgens het UWV werken zij vooral via uitzendbureaus. Wat ze dan precies voor uitzendwerk doen is niet bekend. "Op de tweede plek staat de sector reiniging en schoonmaak. Verder werken er nog mensen in bijvoorbeeld houtzagerijen en in de industrie", aldus de woordvoerder.

Een maand geleden meldde UWV nog dat er op dat moment 99 Oekraïners aan de slag waren in Drenthe. Waarschijnlijk zijn er nu ook meer dan 135 vluchtelingen aan het werk. "Deze cijfers zijn op basis van tot nu toe geregistreerde meldingen van bedrijven. De cijfers lopen altijd ietsje achter, dus dit aantal wordt nog wel hoger."

Landelijk 24.000

Landelijk hebben minstens 24.000 vluchtelingen uit Oekraïne voor zover bekend werk gevonden in Nederland. De Oekraïners vonden vooral een baan in de horeca en via uitzendbureaus. In en om Amsterdam en in de regio Den Haag zijn de meeste vluchtelingen aan de slag gegaan.

Sinds begin juni zijn er 10.800 nieuwe meldingen binnengekomen bij het UWV. In april en mei ging het om 13.200 meldingen. Bijna de helft van de vluchtelingen kwam via een uitzendbureau aan een baan. Via de uitzenders vinden Oekraïners werk als bijvoorbeeld productiemedewerker, schoonmaker en magazijnmedewerker. Ook vinden veel vluchtelingen werk in de horeca (12 procent), in de land- en tuinbouw (8 procent) en de zakelijke dienstverlening (5 procent).