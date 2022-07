Zeecontainer omgetoverd tot pop-up kiosk bij zwemplas Gasselterveld

Aan de zwemplas van het Gasselterveld is een gloednieuwe pop-up kiosk geopend. Het gaat om een voormalige zeecontainer die is omgetoverd tot horeca-onderneming met een terras. Dankzij Siska Kanninga, exploitant van de kiosk, beschikt de populaire plas nu dus over een extra horecagelegenheid.

"Pop-up houdt in dat het er plotseling is. We staan hier deze zomer en het is tijdelijk", vertelt Kanninga, voor wie de cateringwereld niet onbekend is. "Ik heb een Food & Event-bedrijf, genaamd Wereldse Smaak, en vanuit daar is dit idee gekomen." De kiosk is een voorproefje van het horeca-paviljoen dat de gemeente graag wil realiseren bij de plas.

Vanuit een open inschrijving is Kanninga in aanmerking komen om de tijdelijke kiosk te runnen. "De gemeente Aa en Hunze, Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe waren op zoek en uiteindelijk is mijn idee nu werkelijkheid geworden." Kanninga woont zelf ook in Gasselte, waardoor zij de extra kiosk bij de plas heeft gemist. "En op volle dagen miste ik een ook stukje toezicht en het opruimen van afval."

Kiosk kan zorgen voor toezicht en opruimen afval

Kanninga kan zorgen voor dat extra stukje toezicht en het opruimen van het afval. Hiervoor heeft ze ook extra maatregelen genomen door een achttal prullenbakken neer te zetten en door geregeld met het personeel een rondje te lopen om de omgeving schoon te maken. "Met Staatsbosbeheer en de gemeente is afgesproken dat de ruimte om de kiosk schoon blijft", benadrukt Kanninga. Volgens haar gaat dit om een afstand van 30 meter vanaf de kiosk.

Door middel van een aantal andere acties, onder meer met kinderen, probeert de ondernemer de natuur bij het Gasselterveld schoon te houden. "We gaan ook ploggen, dat houdt in 'hardlopend schoonmaken', en we gaan planderen. Dat is wandelend plastic oprapen."

Om zo min mogelijk parkeeroverlast te creëren en het gebied zo schoon mogelijk te houden had Kanninga vrijdag ook een speciale actie, in samenwerking met onder andere Staatsbosbeheer. "Kom je op de fiets, dan krijg je een gratis ijsje", vertelt de ondernemer over de actie. "Doordat het vrijdag een iets minder zonnige dag was zijn er bonnen overgebleven, hierdoor komt er in de loop van volgende week nog zo een actie."