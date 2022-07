Man (31) die gewond in coffeeshop werd aangehouden is overleden

De gewonde man die afgelopen zondag werd aangehouden in een coffeeshop in Emmen is overleden. Volgens de politie overleed de 31-jarige man uit Emmen dinsdag in een ziekenhuis.

"De man vertoonde zondagavond agressief gedrag in de horecazaak", zegt een politiewoordvoerder. "Drie mannen probeerden hem in bedwang te houden. Daar is geweld bij gebruikt." De drie mannen zijn vandaag aangehouden op verdenking van mishandeling. Het gaat om mannen van 49 en 40 uit Emmen en een 40-jarige inwoner van Venlo.