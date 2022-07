Dode bij ongeluk op A28 bij Beilen, weg richting Hoogeveen dicht

Naast de politie en ambulance, was ook een traumahelikopter opgeroepen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is.

De weg is in de richting Hoogeveen afgesloten. Er is een file ontstaan van zo'n acht kilometer, die ongeveer een half uur vertraging oplevert, meldt Rijkswaterstaat rond 16.30 uur. Het advies is om via Heerenveen om te rijden, via de A7 en de A32.