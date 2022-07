Breuk in leiding bij Klazienaveen 'complexer dan gedacht', storing pas later verholpen

Veel huishoudens in Klazienaveen en omgeving zullen een volledige dag problemen met hun drinkwater houden. Waterbedrijf WMD heeft er een flinke klus aan om een kapotte hoofdleiding te repareren.

De breuk in de leiding tussen Klazienaveen en Emmen ontstond gisteravond laat. Deze leiding zorgt voor drinkwater in dorpen als Klazienaveen, Zwartemeer, Schoonebeek en Nieuw Dordrecht. WMD dacht de breuk rond 16.00 uur gerepareerd te hebben, maar de problemen bleken ingewikkelder dan was voorzien.