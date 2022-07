Sociale woningbouw op Lidl-locatie aan Burgemeester De Dreuplein in Assen

Op de plek van de vroegere Lidl-supermarkt aan het Burgemeester De Dreuplein in Assen komt sociale woningbouw. Actium heeft de locatie onlangs overgenomen van Vastgoed Groningen.

De Lidl-vestiging staat al jaren leeg. Projectontwikkelaar Vastgoed Groningen wilde aanvankelijk deze plek bij het centrum herontwikkelen. Maar de Asser woningcorporatie heeft nu haar ogen laten vallen op de locatie, omdat ze niet alleen in de buitenwijken nieuwbouw wil realiseren, zoals in Kloosterveen, maar ook belang heeft bij sociale woningbouw in het centrum.