Herdenking eerste transport van Kamp Westerbork naar Auschwitz, precies 80 jaar geleden

Pas vorig jaar ontdekte René de Vries dat de dood van zijn vader wel eens anders in elkaar zou kunnen steken. "Er was een briefje gevonden waarin stond dat hij naar een ziekenbarak gebracht was", vertelt hij. "Later heb ik iemand gesproken in Amsterdam die het had meegemaakt. Ze zei dat de meeste eersten 'gingen' ten gevolge van de vlektyfus ten gevolge van de luizen die daar waren. Hij is dus niet in de gaskamers omgekomen, maar ziek geworden. Ik kan het niet checken, maar ik neem aan dat dat gebeurd is."