Licht aan eind van tunnel voor PAS-melders: snellere legalisatie

Een aantal provincies had al plannen ingediend om de staat van "natuur, water en klimaat" te verbeteren. Onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research heeft daar een positief oordeel over gegeven. Met een bedrag van 504 miljoen euro kan een aantal stikstofbesparende plannen van de provincies al worden uitgevoerd. Provincies hebben nog een klein jaar de tijd om met gebiedsplannen te komen en het stikstoffonds moet vanaf 1 januari 2024 in werking zijn.