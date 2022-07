Emmense kan ondanks beperking toch zeilen: 'Dit is vrijheid'

Het waait niet heel hard, maar toch vindt Maria van der Zande het prima zeilweer. Ze is lid van Watersport Drenthe in Emmen, de enige sportvereniging in de provincie waar ze ondanks haar beperking toch haar hobby kan beoefenen. "Dit is vrijheid. Op deze plek voel ik mijn beperking niet."

Sinds haar vierde heeft Maria een handicap. Door een ongeluk liep de Emmense blijvend letsel op aan haar been. Door zenuwschade aan haar onderbeen en een voet die ze niet meer kan bewegen is lopen altijd een probleem geweest.

Doorzettingsvermogen

Ondanks haar beperking heeft ze altijd gesport, maar de pijn in haar voet verergerde. "Ik vind rolstoelbasketbal heel leuk, maar het is fysiek te zwaar", legt Van der Zande uit. In de zeilboot heeft ze daar geen last van.

Alles aan de sport zeilen vindt ze mooi. Alleen kon ze dit nergens doen. "Twee jaar terug reed ik langs de Rietplas en vroeg ik me af waarom ik hier eigenlijk niet kon zeilen." Met die vraag stapte Van der Zande naar Bernhold Dijkhuis, de voorzitter van Watersport Drenthe. Toen is er in korte tijd een plek gerealiseerd waar mensen met een handicap toch kunnen sporten.

Speciale boot

De zeilboot waar Van der Zande in zeilt is geen normale boot. "Er zijn natuurlijk wel aanpassingen nodig", legt Duikhuis uit. Zo is de manier van sturen aangepast, zodat ze niet door de boot hoeft te bewegen. Ook kan de boot niet omslaan. "De onderkant is zwaarder gemaakt, zodat je nooit om kan vallen."

Samen sporten

Het doel van Watersport Drenthe is om meer mensen met een handicap of beperking het water op te krijgen. "Er zijn veel sporten die je met een beperking kan doen, maar vaak worden mensen in een aparte groep gezet", zegt Dijkhuis tegen ZO!34 . Aan de Rietplas proberen ze dat juist te vermijden. "We laten al onze leden met elkaar zeilen, zo kunnen ze ook van elkaar leren."