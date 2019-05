LTO: Meer branden bij Attero door meer tijdelijke opslag?

Attero zou ook weer meer met de omgeving moeten communiceren vindt LTO. Volgens de organisatie is het vertrouwen in de omgeving weg. Die handschoen gaat Attero oppakken.De afgelopen vijf maanden waren er vijf branden bij Attero. Drie daarvan kwamen door broei. In januari werd een opslaghal voor verpakkingsplastic en drankenkartons door brand verwoest. Afgelopen weekeinde waren er twee branden op de VAM-berg waar Attero ongesorteerd restafval tijdelijk opslaat. Volgens LTO-voorman Jan Bloemerts is dat in ieder geval de grootste veroorzaker van het probleem.LTO vindt dat Attero zich de afgelopen jaren uit de omgeving heeft teruggetrokken. Biomonitoringstuintjes na de uitstoot werden opgeven. De vertrouwenspersoon van het bedrijf verdween ook. Dat had zijn weerslag op het vertrouwen van de omgeving in het bedrijf.Attero slaat verschillende soorten afval tijdelijk op. Dat afval kan weken of maanden blijven liggen voor het verwerkt wordt. Waarom doet het bedrijf dat? En waarom is er altijd een risico van afvalbroei en dus brand? Dat heeft onder meer te maken met het scheiden van het afval, vertelt Robert Corijn van Attero in de video hieronder.