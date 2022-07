Camping in Zandpol als werkterrein voor jonge kunstenaars

Tien jonge kunstenaars hebben kunstwerken op en om de camping gemaakt, geïnspireerd door de natuur in de omgeving. "Ik heb kunstenaars gevraagd die met materialen werken die tegen de weersomstandigheden kunnen in het bos", zegt organisator Eva van Bemmelen tegen ZO!34 . "Want alle kunst staat buiten en de kunstroute duurt tot 1 oktober."

"Mensen denk vaak dat ik op zoek ben naar goud als ze me zien lopen met zo'n apparaat, maar dat is niet zo", zegt hij. "Ik ben juist benieuwd wat mensen in al die jaren op en om een camping hebben laten slingeren en ondertussen help ik de camping schoon te houden."

Kunstenaar Dirk Hoogeveen komt uit Rotterdam en had eigenlijk verwacht dat er 'meer water zou zijn' in Drenthe. Zo kwam hij op de gedachte dat het water hier is dichtgegroeid en dat er een zwemmer in het eeuwige veen is blijven steken. Zijn kunstwerk heet dan ook De Eeuwige Zwemmer en is te vinden midden in het bos.