Marco Out volbrengt monsterfietstocht door Amerika

Vanmorgen vroeg, Nederlandse tijd, haalde Out de finish in Amesbury, Massachusetts. Daar stond hij met zijn vijf andere fietsmaten van afgelopen maand in de Atlantische Oceaan, om de geslaagde Coast to Coast-tocht te vieren.De 31e en laatste rit was volgens de Asser burgemeester 'bepaald geen ritje naar het strand', zo beschrijft hij op Facebook . "Ik vond het één van de zwaardere dagen." Het weer was nat, direct na de start kreeg hij al een stevige helling voor de kiezen, met slecht wegdek, en later was er een passage over onverharde weg in verband met wegwerkzaamheden. "Het 'mijn kont uit het zadel tillen gaat steeds iets minder enthousiast'."Uiteindelijk reed Out de laatste zware etappe richting de Noordoostkust net zolang door, tot hij met de fiets de oceaan raakte. "Bartje was getuige, hij heeft besloten in Amerika te blijven, op de schoorsteenmantel van toerleider Mike." Out doelt daarmee op het beeld van Bartje, dat hij vlak voor vertrek van de VVV Assen kreeg, om Bartje op die manier te promoten.Op het strand goot Out met de andere wielrenners het flesje water leeg, wat ze vanaf de Pacific, het startpunt, hadden meegenomen. Vanaf de Zuidwestkust begon op 29 april de monsterfietstocht van Out, die hij een dikke maand later heeft volbracht, met de aankomst aan de Noordoostkust van Amerika. Morgen is hij weer terug in Assen.