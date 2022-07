Twee onderzoeken afgetrapt in Koloniën van Weldadigheid

"Bij de koloniën hebben we het geluk dat er behoorlijk veel archieven zijn. Maar we gaan ook op zoek naar nieuwe bronnen. Mensen hebben bijvoorbeeld thuis misschien nog wel fotoalbums of dagboeken van hun ouders of grootouders, waaruit duidelijk wordt hoe het was om boer te zijn in dit gebied. We doen het samen met de bewoners en willen van elkaar leren."