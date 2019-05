Harm Post: Bedrijven vestigen zich morgen op Groningen Airport Eelde als dat zou kunnen

Ik kan niet schudden aan een boom waar zomaar vijf bedrijven uit vallen Harm Post

De uitkomsten van het onderzoek schreef hij op in een nog geheim rapport. Via RTV Drenthe kwam het rapport deze week naar buiten. Post ziet mogelijkheden.In de groep van aandeelhouders van de luchthaven is commotie ontstaan na het uitlekken van het rapport. De aandeelhouders - de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen - kennen het rapport nog niet. Alleen de directie van de luchthaven en de Raad van Commissarissen zijn op de hoogte.Er wordt nu al getwijfeld aan de haalbaarheid van de plannen. "Flauwekul", zegt Post. "Ik kan ondernemers laten zeggen dat ze aan de slag gaan. Hoe concreet moet je zijn? Ik heb opgeschreven wat ik van bedrijven hoor en wat ze willen. Er zitten onorthodoxe dingen tussen. Dat is mooi. Maar dan moet investeren wel mogelijk zijn."Een concreet voorbeeld is een Groningse ondernemer die een logistiek centrum wil bouwen op de luchthaven. Van daaruit zouden klanten hun online bestelde pakjes moeten krijgen. "Het gebouw wordt achttien meter hoog. Dat mag nu niet. Hij wil er ook een kinderdagverblijf bij bouwen voor kinderen van personeelsleden. Ook dat kan niet. En zo zijn er wel meer zaken te noemen. Daar moet eerst een oplossing voor komen." Het grote probleem is volgens Post het bestemmingsplan.En dan is er nog het initiatief voor de bouw van een musicdome en muziekmuseum op de luchthaven. Internationale artiesten kunnen daar hun decor, licht en geluid uitproberen en oefenen. In het museum kunnen dagjesmensen terecht. Stuk voor stuk zijn de beschreven plannen in het rapport realistisch, volgens Post. "Er zitten grote partijen achter."De Dutch Aviation Academy staat er ook in. De Rijksuniversiteit Groningen wil daarin samenwerken met het Deltion College uit Zwolle. Er moeten piloten, cabinepersoneel en technisch personeel worden opgeleid. Het Deltion College (MBO) leidt nu al personeel op voor onderhoudsbedrijf Cirrus dat is gevestigd op het terrein van Groningen Airport Eelde.Of een paardenhotel van waaruit paarden en ander vee via de lucht de wereld over gaat. Volgens Post gaat in deze sector nogal wat geld om. "Saoediërs brengen hun paarden in de zomer naar ons, omdat het te warm is in hun eigen land. Maar er worden ook heel veel Nederlandse toppaarden via de lucht vervoerd. Daar ligt een kans." Post heeft gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers uit deze sector.Als het bestemmingsplan van het luchthaventerrein gewijzigd moet worden, dan moet de luchthaven bij de gemeente Tynaarlo zijn. Gesprekken zijn er inmiddels geweest, zo zegt Post. "De gemeente wil best het bestemmingsplan aanpassen als wij met een voorstel voor wijziging komen." En als het voorstel is aangepast, dan kan GRQ Businesspark verder worden ontwikkeld.Maar zijn de verwachtingen van u en de uitkomsten van het rapport niet te hoog? "Het is niet zo dat Harm Post even schud aan een boom en er vallen zomaar vijf bedrijven uit. Als mensen dat denken, dan hebben ze te hoge verwachtingen. Het is een kwestie van lange adem. Je moet blijven zoeken naar mogelijkheden."Groningen Airport Eelde kan zo'n 1,1 miljoen euro erfpacht per jaar tegemoet zien als inkomsten. Post gaat uit van werkgelegenheid voor tenminste 300 mensen. Maar dan moet alles wel gerealiseerd worden. "Laten we ons niet rijk rekenen. Als de helft door gaat, dan is dat nog steeds zes ton." Maar daarmee worden de tekorten van de luchthaven niet gedekt. Ook het aantal vliegbewegingen en passagiers moet fors hoger.De Raad van Commissarissen verwacht daarin veel van de gesprekken met de Schiphol Groep. Schiphol, Rotterdam The Haque Airport en Eindhoven Airport lopen vol. Op Eelde denken ze daar van te kunnen profiteren door vluchten naar Eelde te verplaatsen. Mogelijk zelfs vrachtvluchten. Dat laatste zou in ieder geval meer vluchten opleveren, maar niet meer passagiers die mogelijk ook wat besteden op de luchthaven en in de regio. Daarvoor is een hubverbinding, zoals die er was met Kopenhagen en München, essentieel.Harm Post heeft een jaar lang onderzoek gedaan. In februari is het rapport naar de luchthaven gestuurd. De Raad van Commissarissen neemt het mee in een advies over de toekomst van de luchthaven. Daarna praten de aandeelhouders er over. Ondertussen komen allerlei plannen naar boven bij Post. "We hebben contact met een vliegschool in IJsland. Ook de consul van IJsland in het Noorden heeft contact gehad. Zij zijn op zoek naar een locatie op het Europese vasteland om daar te beginnen. Dat kan hier."En misschien het plan waar Post het meest enthousiast van wordt is 'Hangar living'. Op het luchthaven terrein is ruimte voor 25 woningen met een hangar. In plaats van je auto, haal je er 's morgens je vliegtuig uit en vertrekt. "Ik kan er zo al drie verkopen. Maar dan moet het wel mogelijk zijn."