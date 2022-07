Tennisser Max Houkes uit Sleen sneuvelt in kwartfinale Dutch Open

TENNIS - Max Houkes uit Sleen is er niet in geslaagd om de halve finale te halen van de Dutch Open in Amersfoort. De 22-jarige tennisser verloor van de Rus Ivan Gakhov. De Nederlander werd door Gakhov met 2-6, 7-6 en 6-7 verslagen.

Houkes doet met een wildcard mee aan de Dutch Open, die in Amersfoort plaatsvindt. In de eerste ronde versloeg hij Timofey Skatov (nummer 227 van de wereld), in de tweede ronde won Houkes van de Spanjaard Carlos Taberner (nummer 94 van de wereld). Zelf is hij de 783ste van de wereld.